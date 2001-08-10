Сахалинец завоевал две медали на Кубке России по прыжкам на лыжах с трамплина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник Владимира Спивакова Александр Баженов взял две бронзовые медали на первом и втором этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования, которые проходят в Нижнем Тагиле, открыли зимний сезон и собрали сильнейших летающих лыжников страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинский спортсмен показал хороший результат в полетах с трамплина К-90. На 120-метровом гиганте он совершил две успешные попытки: улетел на 117 и 119 метров со скоростью 87 км/ч.