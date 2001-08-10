Сахалинцы завоевали пять медалей в первый день Спецолимпиады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные атлеты успешно выступили в первый день Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады. Соревнования стартовали с лыжных гонок и беге на снегоступах, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В лыжных гонках на дистанции 2,5 км золото завоевал Сергей Тишкин из Южно-Сахалинска, Дарья Заводчикова из Смирных показала второй результат, Анна Сыропятова из Невельска - третий. Победителем в пятикилометровой гонке стал Александр Дзюба из Смирных, а невельчанка Анна Сыропятова взяла вторую бронзовую медаль.

Соревнования проходят в Красноярске до 29 ноября. Островной регион представляют 13 спортсменов из Смирных, Долинска, Невельска и Южно-Сахалинска.