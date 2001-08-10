Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
Сейчас 03:31
108,01|113,09|66,91
Сахалинец напоил земляка и, заставив его подписать документы, завладел его квартирой
16:40, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали пять медалей в первый день Спецолимпиады

Сахалинцы завоевали пять медалей в первый день Спецолимпиады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные атлеты успешно выступили в первый день Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады. Соревнования стартовали с лыжных гонок и беге на снегоступах, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В лыжных гонках на дистанции 2,5 км золото завоевал Сергей Тишкин из Южно-Сахалинска, Дарья Заводчикова из Смирных показала второй результат, Анна Сыропятова из Невельска - третий. Победителем в пятикилометровой гонке стал Александр Дзюба из Смирных, а невельчанка Анна Сыропятова взяла вторую бронзовую медаль.

Соревнования проходят в Красноярске до 29 ноября. Островной регион представляют 13 спортсменов из Смирных, Долинска, Невельска и Южно-Сахалинска.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?