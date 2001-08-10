Сахалинцы завоевали пять медалей в первый день Спецолимпиады
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островные атлеты успешно выступили в первый день Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады. Соревнования стартовали с лыжных гонок и беге на снегоступах, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В лыжных гонках на дистанции 2,5 км золото завоевал Сергей Тишкин из Южно-Сахалинска, Дарья Заводчикова из Смирных показала второй результат, Анна Сыропятова из Невельска - третий. Победителем в пятикилометровой гонке стал Александр Дзюба из Смирных, а невельчанка Анна Сыропятова взяла вторую бронзовую медаль.
Соревнования проходят в Красноярске до 29 ноября. Островной регион представляют 13 спортсменов из Смирных, Долинска, Невельска и Южно-Сахалинска.
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