На Сахалине выявили сильнейших на областных соревнованиях по киокусинкай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по киокусинкай прошло в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

За награды состязаний боролись более 150 спортсменов в возрасте 10-17 лет, а также 18 лет и старше из Корсаковского, Холмского, Томаринского, Охинского, Тымовского районов и областного центра.

- Здесь собрались сильнейшие представители своих районов, прошедшие отбор на муниципальных соревнованиях. Состязания стали финальным этапом подготовки к всероссийскому турниру «Восточный рубеж», который стартует 28 ноября в Хабаровске. Сахалин там представят около 40 человек, где мы ожидаем показать хорошие результаты, - поделился подробностями президент сахалинской федерации киокусинкай Никита Шимко.

Каратисты демонстрировали свои навыки в дисциплинах «ката» и «кумитэ».

По итогам соревнований среди девушек 14-15 лет в ката и кумитэ победительницей стала Диана Черенда из Южно-Сахалинска.

- Киокусинкай я занимаюсь не так давно – всего полтора года. У меня дома есть лапа, я постоянно била её, и папа предложил записаться на боевые искусства. Самое сложное – это тяжёлые тренировки и сильные физические нагрузки. Но зато потом на выходе получается высокий результат, - рассказала 15-летняя Диана. – Собой сегодня довольна, очень волнуюсь каждый раз, когда выхожу на татами, но всё получилось.

Также в ката победителями стали Артём Хан, Лидия Балабина, Марат Гматов, Татьяна Барсукова, Кирилл Меньшиков и Саша О.

В кумитэ золотые медали завоевали Максим Ким, Денис Буряков, Данил Еремин, Владислав Добровольский, Тимур Семенов, Роман Зеленин, Камила Хон, Эмилия Никулина, Ева Черноусова, София Иванушкина, Евгений Осминин, Руслан Большанин, Максим Гусев, Евгений Никифоров, Дмитрий Коптев, Матвей Балаганский, Константин Сумин, Ангелина Музалева, Камилия Егорова, Дарья Стрелкова, Кристина Мищенко, Надежда Дехтелинская, Никита Костин, Кирилл Хе, Алексей Очиров, Дмитрий Зеленин, Андрей Яхменев, Диана Черенда, Ксения Родионова, Сергей Сидоренко, Полина Черкасова, Василиса Долгушина, Дмитрий Меркулов и Роман Токмаков.