Сахалинец завоевал золото в гонке с препятствиями Spartan Race в Китае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной спортсмен Сергей Пыляев стал первым среди спортсменов в возрасте от 30 до 34 лет в мировой серии забегов с препятствиями Spartan Race. Соревнования проходили на территории округа Хойчжоу в Китае, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинец выступил на сложнейшей дистанции ULTRA, где ему предстояло преодолеть 50 км с 66 препятствиями и набором высоты 1 800 метров. С испытанием Сергей Пыляев справился за 05:53:29 секунды.

По итогам двух дней соревнований еще один сахалинец Виктор Усов вошел в пятерку лучших спортсменов, став четвертым в абсолютном зачете на дистанции 21 км.