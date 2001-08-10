Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
Сейчас 15:14
105,06|110,49|66,91
Сахалинец напоил земляка и, заставив его подписать документы, завладел его квартирой
11:43, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец завоевал золото в гонке с препятствиями Spartan Race в Китае

Сахалинец завоевал золото в гонке с препятствиями Spartan Race в Китае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной спортсмен Сергей Пыляев стал первым среди спортсменов в возрасте от 30 до 34 лет в мировой серии забегов с препятствиями Spartan Race. Соревнования проходили на территории округа Хойчжоу в Китае, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинец выступил на сложнейшей дистанции ULTRA, где ему предстояло преодолеть 50 км с 66 препятствиями и набором высоты 1 800 метров. С испытанием Сергей Пыляев справился за 05:53:29 секунды.

По итогам двух дней соревнований еще один сахалинец Виктор Усов вошел в пятерку лучших спортсменов, став четвертым в абсолютном зачете на дистанции 21 км.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?