Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
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10:43, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские самбисты завоевали две золотые медали Всероссийского турнира

Сахалинские самбисты завоевали две золотые медали Всероссийского турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены стали обладателями двух золотых наград Всероссийских соревнований по самбо памяти Героя РФ Коваля Ж.Д., проходивших в Еврейской автономной области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Южносахалинец Егор Хван из спортивного клуба «Дзюдокан» занял первое место в весовой категории «54 кг». Представитель спортивной школы им. В.С. Ощепкова города Александровск-Сахалинский Кирилл Дедов стал сильнейшим в категории «65 кг».

Участие во Всероссийских соревнованиях приняли 215 спортсменов из 9 дальневосточных регионов.

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