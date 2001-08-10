Тихоокеанское
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16:56, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Самбисты Сахалина завоевали два золота в Биробиджане

Самбисты Сахалина завоевали два золота в Биробиджане

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы отпраздновали две победы на Всероссийском юношеском турнире по самбо памяти Героя России Жоржа Коваля среди юношей и девушек 12−14 лет.

Турнир проходил в Биробиджане в спорткомплексе «Воин». К поединкам были готовы порядка 200 спортсменов из 9 регионов России. Сборная команда Сахалинской области смогла показать первые результаты.

Хван Егор стал лучшим в весовой категории 54 кг. Он представлял СК «ДЗЮДОКАН» города Южно-Сахалинск, а Дедов Кирилл взял золото в весе 65 кг. Спортсмен — подопечный МБОУ СШ Александровск-Сахалинского имени Ощепкова.

Тренерский состав благодарит ребят за красивые сражения и поздравляет их с заслуженными победами.

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