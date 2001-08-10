Тихоокеанское
информационное агентство
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16:20, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские биатлонисты взяли две медали на стартах в Тюмени

Сахалинские биатлонисты взяли две медали на стартах в Тюмени

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы Григорий Касьян (тренер Ирина Гущина) и Матвей Кравцунов (тренер Владимир Нестеров) завоевали две медали на Межрегиональных соревнованиях по биатлону на призы Олимпийских чемпионов Тюменской области. В стартах принимали участие 140 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По результатам соревнований Григорий Касьянов взял золото на дистанции 7,5 км среди юношей. Андрей Кравцунов показал второй результат среди юношей на дистанции 6,5 км.

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