На Сахалине впервые прошли официальные соревнования по скалолазанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первые соревнования по скалолазанию в рамках федерального проекта «Скалолазание в школы» прошло в Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания состоялись на базе скалодрома в школе села Соловьёвка Корсаковского района и собрали более 40 ребят из школ сёл Углезаводска (Долинский район), Соловьёвки, а также СОШ № 5 Южно-Сахалинска.

Ребята боролись за медали в дисциплинах «лазание на скорость» и «лазание на трудность».

По результатам соревнований в общекомандном зачёте победу одержали ребята из Соловьёвки и Южно-Сахалинска. Второе место заняли представители Углезаводска.