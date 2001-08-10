Сахалинцы завоевали четыре медали гонок с препятствиями Spartan Race на Филиппинах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями четырёх медалей соревнований Alviera Ultra Trifecta Weekend мировой серии Spartan Race – одной из самых известных в мире серии забегов с препятствиями, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли на Филиппинах. Участники испытывали свои силы на одной из четырёх дистанций – «Sprint 5K» (5 км с 20 препятствиями), «Super 10K» (10 км с 25 препятствиями), «Beast 21K» (21 км с 30 препятствиями) и «Ultra 50К» (50 км с препятствиями).

По итогам стартов сахалинец Александр Артюкевич взял золото на 21-километровой дистанции в возрастной группе «25-29 лет», а также стал вторым в абсолютной категории на дистанции 10 км.

Ещё один островитянин Игорь Ощепков стал обладателем двух наград высшей пробы на трассах 10 и 21 км в категории «40-44 года».