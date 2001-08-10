В Южно-Сахалинске определили имена победителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эстафета юных чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне «Эстафета ГТО» прошла в Южно-Сахалинске. Под куполом теннисного клуба «Хоккайдо» соревновались 234 юных спортсменов из 39 дошкольных учреждений островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта.

- Спортсмены выполняют на подготовленной полосе модифицированные упражнения из комплекса «Готов к труду и обороне». Это поддерживает физическую форму ребят и развивает дополнительные качества. В команде обязательно три мальчика и три девочки. Состязания длятся несколько дней, а по итогам мы выявляем четыре сильнейших коллектива. Именно они и представят Южно-Сахалинск на областном этапе «Эстафеты ГТО», - отметил руководитель регионального центра тестирования комплекса ГТО Виктор Пальшин.

Юных спортсменов на полосе эстафеты ждали такие испытания, как прыжки в длину, отжимания, челночный бег и метание мяча в цель.

- Я очень люблю спорт и занимаюсь футболом. В эстафете больше всего мне понравился бег. Мы очень старались с командой, поэтому активно поддерживали друг друга, - рассказал воспитанник детского сада №57 «Бусинка» Никон Кан.

По итогам соревнований первое место занял д/с «Ягодка», второе у д/с «Алёнушка», третьим стал д/с «Жемчужина», на четвертом месте расположился д/с «Веснушка».

Областной этап «Эстафеты ГТО» пройдет в апреле 2025 года.