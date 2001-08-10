В Южно-Сахалинске определили имена победителей "Эстафеты ГТО" среди дошкольников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эстафета юных чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне «Эстафета ГТО» прошла в Южно-Сахалинске. Под куполом теннисного клуба «Хоккайдо» соревновались 234 юных спортсменов из 39 дошкольных учреждений островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта.
- Спортсмены выполняют на подготовленной полосе модифицированные упражнения из комплекса «Готов к труду и обороне». Это поддерживает физическую форму ребят и развивает дополнительные качества. В команде обязательно три мальчика и три девочки. Состязания длятся несколько дней, а по итогам мы выявляем четыре сильнейших коллектива. Именно они и представят Южно-Сахалинск на областном этапе «Эстафеты ГТО», - отметил руководитель регионального центра тестирования комплекса ГТО Виктор Пальшин.
Юных спортсменов на полосе эстафеты ждали такие испытания, как прыжки в длину, отжимания, челночный бег и метание мяча в цель.
- Я очень люблю спорт и занимаюсь футболом. В эстафете больше всего мне понравился бег. Мы очень старались с командой, поэтому активно поддерживали друг друга, - рассказал воспитанник детского сада №57 «Бусинка» Никон Кан.
По итогам соревнований первое место занял д/с «Ягодка», второе у д/с «Алёнушка», третьим стал д/с «Жемчужина», на четвертом месте расположился д/с «Веснушка».
Областной этап «Эстафеты ГТО» пройдет в апреле 2025 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:17 Сегодня 159 нарушений правил дорожного движения пресекли сахалинские автоинспекторы за сутки
09:05 Сегодня В Петропавловске-Камчатском начали устанавливать новогоднюю ель
10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске презентовали книгу о топонимике Курильской гряды
10:56 Сегодня Студентам рассказали об истории сахалинского кино
09:27 15 Ноября За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 20 ДТП без пострадавших
13:02 19 Ноября На Сахалине камеры начнут фиксировать нарушения водителями правил использования световых приборов
11:43 18 Ноября На Сахалин с Алтая завезли токсичный комбикорм для поросят
16:43 15 Ноября Сотрудники сахалинской автоинспекции провели танцевальный флешмоб со школьниками
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
Выбор редакции
- 10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске презентовали книгу о топонимике Курильской гряды
- 14:36 Вчера На Сахалине тренировались отражать атаку беспилотников на буровую площадку
- 15:50 18 Ноября Сахалинцев приглашают на вечер авторской песни
- 11:47 18 Ноября Сахалинцы завоевали семь медалей в мировой серии гонок с препятствиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?