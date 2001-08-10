Более 250 спортсменов приняли участие в Первом Дальневосточном фестивале восточных видов единоборств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел Первый Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств на призы Губернатора Сахалинской области. В нем приняли участие более 250 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев и Сахалинской области. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Восточные единоборства закаляют характер, укрепляют волю и разум, учат преодолевать трудности и побеждать. Именно эти качества свойственны успешным людям, которые ставят перед собой задачи и успешно их реализуют. Россия – многонациональная страна. Этот фестиваль собрал представителей разных школ, культур и народов. Уверен, что он станет доброй традицией и зрелищным спортивным праздником, который будет объединять спортсменов из разных уголков нашей Родины, - озвучил приветствие Валерия Лимаренко заместитель председателя правительства области Владимир Ющук.

В программу фестиваля вошли выступления от сахалинской федерации каратэ, представителей корейской национальной борьбы ссирым, тхэквондистов спортивного клуба «Торнадо», а также матчевые встречи команд по тхэквондо 3х3.

- Два года назад моя дочь пошла на занятия тхэквондо вместе с подругой «за компанию». В этом году мы уже имеем красный пояс и приняли участие в Первом Дальневосточном фестивале восточных единоборств. Тхэквондо дает дочери мотивацию, дисциплину и стремление развиваться, - отметила южносахалинка Екатерина Кирсанова.

Со списком обладателей призов губернатора Сахалинской области в своих видах спорта, возрастных и весовых категориях можно ознакомиться в документе.