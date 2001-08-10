Сахалинцы отправятся в большой финал Всероссийского фестиваля "Лига гимнастики"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы успешно выступили на дальневосточном этапе отборочных спортивных соревнований по спортивной гимнастике в рамках Всероссийского фестиваля «Лига гимнастики», рассказали ТИА "Острова" в региональнном минспорте.
Состязания прошли в Благовещенске и собрали сильнейших атлетов из регионов Дальнего Востока. Участников ожидали командные соревнования и личное многоборье. Островной регион представляли 24 спортсмена, двое судей и член комитета федерации России гимнастики по виду спорта «спортивная гимнастика».
По итогам командных выступлений среди гимнастов 1 юношеского разряда Алексей Бадыкшанов, Артём Карпенко, Кирилл Острочревый и Егор Осавалюк одержали победу и отобрались в большой финал «Лиги гимнастики». Он пройдёт с 8 по 10 декабря в Москве.
Среди спортсменов 2 юношеского разряда победу одержали Арсений Стаценко, Владимир Путиленко, Максим Кузьменко и Денис Алексютенко. Третье место заняли Владислав Брянчик, Марк Валько, Артём Малик, Владимир Трофимов.
По результатам командных выступлений в 3 юношеском разряде Никита Мазуркевич, Иван Зыков, Святослав Кошелев и Никита Вернер завоевали золото. Александр Трофимов, Роман Фролов, Александр Зыков, Артём Фролов и Артём Маленков стали серебряными призёрами.
Также островные спортсмены успешно показали себя в личных состязаниях, завоевав награды и попав в шестёрки сильнейших в своих категориях. А Игорь Осадчий был отмечен наградой, как самый юный участник состязаний.
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