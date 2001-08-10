Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2024
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16:26, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские борцы завоевали две медали на Кубке России по спорту глухих

Сахалинские борцы завоевали две медали на Кубке России по спорту глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Калининграде прошел Кубок России по спортивной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. В нем приняли участие около 100 спортсменов из 19 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинскую область на соревнованиях представили Максим Симоненко и Максим Яшенко. Каждому из них удалось завоевать бронзовые медали в своих видах программы и весовых категориях.

Так, Максим Симоненко стал третьим в вольной борьбе среди борцов весом 97 кг, а Максим Яшенко показал результат в греко-римской борьбе среди спортсменов весом до 130 кг.

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