Сахалинские борцы завоевали две медали на Кубке России по спорту глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Калининграде прошел Кубок России по спортивной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. В нем приняли участие около 100 спортсменов из 19 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинскую область на соревнованиях представили Максим Симоненко и Максим Яшенко. Каждому из них удалось завоевать бронзовые медали в своих видах программы и весовых категориях.

Так, Максим Симоненко стал третьим в вольной борьбе среди борцов весом 97 кг, а Максим Яшенко показал результат в греко-римской борьбе среди спортсменов весом до 130 кг.