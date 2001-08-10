Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2024
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10:30, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали две медали всероссийского "Кубка Защитников Отечества"

Сахалинцы завоевали две медали всероссийского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены-ветераны СВО успешно выступили на Всероссийском «Кубке Защитников Отечества», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли на федеральной территории Сириус и собрали более 200 участников из 62 регионов страны.

По итогам соревнований Константин Иноземцев завоевал две медали в армрестлинге – бронзу в борьбе правой рукой и золото – левой.

Александр Кан в стрельбе из лука сидя стал четвёртым, уступив одно очко бронзовому призёру.

- Мы готовились, побеждали в региональном и межрегиональном этапах Кубка и просто не могли не забрать хотя бы одной награды в Сириусе. А вышло, что взяли две. Уверен, это только начало. В следующем году мы постараемся приехать на Кубок полным составом и завоевать медали в разных дисциплинах, – прокомментировал Константин Иноземцев.

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