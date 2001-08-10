Тихоокеанское
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09:56, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские тхэквондисты завоевали шесть медалей Всероссийских соревнований

Сахалинские тхэквондисты завоевали шесть медалей Всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены привезли золото, три серебра и две бронзы со Всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок Балтийского моря» в Санкт-Петербурге. В них приняли участие 2000 сильнейших бойцов со всей России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сборную Сахалинской области представляли десять тхэквондистов под руководством тренеров Сергея Ли и Чан Де Сир.

Так, среди кадетов (возрастная категория «12-14 лет») Артем Ким завоевал бронзовую награду. В юниорской категории («15-17 лет») Максим Ли стал обладателем золотой медали, Владислав Федоров и Виктория Беляева взяли серебро.

Среди мужчин («17+») серебро островной команде принес Максим Ли, Андрей Беленков – бронзу.

 

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