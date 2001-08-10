Сахалинцы завоевали семь медалей в мировой серии гонок с препятствиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Таиланде на острове Пхукет на территории Blue Tree прошел Phuket Spartan Trifecta Weekend & Hurricane Heat 12 HR. Spartan Race – одна из самых известных в мире серия забегов с препятствиями. Они проводятся в трёх десятках стран мира. На дистанции атлеты взбираются по канатам, пробираются через грязь, таскают проходят другие непростые испытания, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Сильнейшие атлеты со всего мира собрались в Таиланде, чтобы проверить свою стойкость. Среди них - команда сборной Сахалина и множество российских спортсменов.
Участников ожидали дистанции «Sprint 5K» - 5 км с 20 препятствиями, «Super 10K» - 10 км с 25 препятствиями, «Beast 21K» - 21 км с 30 препятствиями и «Hurricane Heat 12HR» - 12-часовое командное испытание, требующее выносливости и совместной работы.
По итогам двухдневных соревнований Сергей Пыляев стал серебряным призером в абсолютном зачете на дистанциях 10 и 21 км с препятствиями.
Александр Артюкевич взял золото на дистанции 21 км и серебро на 10 км в возрастной категории «35-39 лет». В этой же возрастной категории Ирина Кручинкина завоевала бронзу на дистанции 21 км.
Серебряным призером на 10 и 21 км в возрастной категории 40-44 стал Игорь Ощепков.
Сахалинские спортсмены Рашид Рашидханов, Виктор Усов, Александр Киселев, Денис И, Максим Нуждин, Марина Пыляева и Ольга Лисс также показали высокие результаты во всех форматах соревнований.
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