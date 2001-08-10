Более 100 сахалинцев разыграли награды областных соревнований по мини-волейболу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
XXI областные соревнования по японскому мини-волейболу прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Турнир собрал 110 спортсменов в составе 24 команд в трёх возрастных группах.
В категории участников «18-25 лет» состязания состоялись в спорткомплексе СахГУ. По их итогам все призовые места у обучающихся по направлению «Педагогическое образование, профиль «Физическая культура». Первое место заняла команда четверокурсников «ФК Тим». На втором месте - студенты третьего курса. Замкнул тройку лидеров «Шторм» (сборная студентов 1, 2 и 3 курсов).
В группе «до 40 лет» первенствовала команда «Черные пантеры». Второе место у «Зари» (гимназия №1 Южно-Сахалинска), на третьем месте расположились студенты СахГУ.
В группе «41 год и старше» победу одержала команда «Скала». Вторыми стали преподаватели СахГУ. Третье места занял «Кит – Кат» – ЮСПК.
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