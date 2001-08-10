Сахалинцев и курильчан приглашают на IV Российско-Китайские молодёжные зимние игры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 8 по 14 января 2025 года Южно-Сахалинск станет главным местом крупных международных стартов и дружбы народов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островной регион посетят более 340 представителей обеих стран. Спортсмены России и Китая померятся силами в девяти видах спорта: лыжных гонках, конькобежном спорте (шорт-треке), сноуборде, фристайле, керлинге, горнолыжном спорте, фигурном катании на коньках, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

Масштабные состязания пройдут на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассах лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинах комплекса «Высота», на льду Дворца спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочного центра «Восток».

Насладиться зрелищными Играми и поболеть за спортсменов смогут все желающие! Вход свободный!

В эти дни участников и гостей также ждёт насыщенная культурная программа.

Расписание IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр будет опубликовано на наших информационных ресурсах. Оставайтесь с нами, следите за новостями!

Российско-китайские молодежные зимние игры – важная традиция спортивного обмена между Россией и Китаем, начавшаяся в 2016 году в Харбине. В 2018 году эстафету приняла Уфа, а в 2022 году – Чанчун. Теперь эту традицию продолжит Сахалинская область.