В Южно-Сахалинске определили лучших киокушинов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В спортшколе олимпийского резерва по греко-римской борьбе прошли открытые соревнования сахалинской федерации киокусинкай. В них приняли участие более 300 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет из Холмского, Тымовского, Томаринского, Долинского, Корсаковского, Охинского районов и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
По результатам выступлений звание «Лучший боец» присвоили Вячеславу Галыгину, Майе Лукьянец, Кириллу Хе и Диане Черенда.
Спецприз за «Лучшую технику» получили Алена Ли, Артем Соболев, Кристина Мищенко, Максим Ким и Александр Ким.
Призы «За волю к победе» вручили Денису Дзиюну, Алексею Ли и Алисе Бородиной.
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