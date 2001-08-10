Сахалинцев приглашают к участию в сахалинском плавательном марафоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский плавательный марафон стартует 17 ноября в Южно-Сахалинске. Церемония открытия начнётся в 08:45, первый старт будет дан в 09:00. Участниками соревнований могут стать все желающие старше 18 лет. Организаторами являются сахалинские федерация триатлона и спортшкола водных видов спорта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Марафон состоит из шести дистанций, которые пройдут на протяжение шести месяцев. В ноябре любители плавания преодолеют 100 метров, а далее их будут ждать 200, 300, 400, 600 и 800 м.

- Наши соревнования – это отличная возможность подготовится к продолжительным стартам в летний период, когда проходят основные состязания в триатлоне, - отмечают организаторы.