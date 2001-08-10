Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2024
Сейчас 03:03
97,96|104,85|66,91
За выходные на Сахалине произошло 56 аварий, семь человек получили травмы
17:24, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине состоялось открытие нового сезона островного чемпионата по футзалу

На Сахалине состоялось открытие нового сезона островного чемпионата по футзалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области по футзалу «Первая лига» стартовал в Южно-Сахалинске. В универсальном зале Учебно-тренировочного центра «Восток» за звание сильнейшей в борьбу вступили МФК «Сахалин», «СахалинСтройИнвест», МФК «Меркурий», «МИКС», СШ «Невельск», ФК «Поронайск», МАУ «Спорт», «Олимп-Троицкое», «Эксклюзив», «Омега-Сахалин» и «Водник-Корсаков», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Мы очень рады, что открытие нового сезона нам удалось провести в этом прекрасном месте. Многие футболисты ни разу не играли в таких профессиональных условиях. Шикарный зал, настоящая футбольная атмосфера и огромное количество болельщиков придают особую роль в мотивации игроков. У команд только начинается сезон, поэтому вся борьба за призовые места впереди, - отметил председатель сахалинской федерации футбола Алексей Абакумов.

Первый день соревнований подарил зрителям пять футбольных встреч. В матче открытия встречались «Меркурий» и «Поронайск». Поронайцы постарались дать упорный бой сопернику, но сохранить концентрацию до конца не получилось. Итогом встречи стала победа «меркурианцев» со счетом 5:2.

В остальных четырех встречах МАУ «Спорт» одержали победу над «Омега-Сахалин» (6:1), МФК «Сахалин» оказался сильнее «Эксклюзива» (4:1), а «МИКС» победил в бескомпромиссной борьбе корсаковский «Водник» (3:2). Единственной командой, которая не пропустила в первом туре стал «СахалинСтройИнвест», забившая в ворота своего соперника СШ «Невельск» три безответных мяча.

- Играть в этой атмосфере очень приятной. Но сложно, поэтому первый тайм больше привыкали к площадке. Здесь совсем иначе воспринимаются её размеры. Матч получился достаточно сложным. Да, мы сыграли «на ноль», но, чтобы добиться этой победы пришлось максимально поработать, - рассказал игрок «СахалинСтройИнвеста» Вадим Тригубов.

Футбольный сезон продлится до конца января 2025 года, а уже в феврале Сахалинская область впервые примет чемпионат Дальнего Востока по футзалу.

За ходом соревнований вы можете следить на сайте островной федерации футбола (sakhfootball.com), а также в телеграм-канале (t.me/balotelli_football).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?