На Сахалине состоялось открытие нового сезона островного чемпионата по футзалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области по футзалу «Первая лига» стартовал в Южно-Сахалинске. В универсальном зале Учебно-тренировочного центра «Восток» за звание сильнейшей в борьбу вступили МФК «Сахалин», «СахалинСтройИнвест», МФК «Меркурий», «МИКС», СШ «Невельск», ФК «Поронайск», МАУ «Спорт», «Олимп-Троицкое», «Эксклюзив», «Омега-Сахалин» и «Водник-Корсаков», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Мы очень рады, что открытие нового сезона нам удалось провести в этом прекрасном месте. Многие футболисты ни разу не играли в таких профессиональных условиях. Шикарный зал, настоящая футбольная атмосфера и огромное количество болельщиков придают особую роль в мотивации игроков. У команд только начинается сезон, поэтому вся борьба за призовые места впереди, - отметил председатель сахалинской федерации футбола Алексей Абакумов.

Первый день соревнований подарил зрителям пять футбольных встреч. В матче открытия встречались «Меркурий» и «Поронайск». Поронайцы постарались дать упорный бой сопернику, но сохранить концентрацию до конца не получилось. Итогом встречи стала победа «меркурианцев» со счетом 5:2.

В остальных четырех встречах МАУ «Спорт» одержали победу над «Омега-Сахалин» (6:1), МФК «Сахалин» оказался сильнее «Эксклюзива» (4:1), а «МИКС» победил в бескомпромиссной борьбе корсаковский «Водник» (3:2). Единственной командой, которая не пропустила в первом туре стал «СахалинСтройИнвест», забившая в ворота своего соперника СШ «Невельск» три безответных мяча.

- Играть в этой атмосфере очень приятной. Но сложно, поэтому первый тайм больше привыкали к площадке. Здесь совсем иначе воспринимаются её размеры. Матч получился достаточно сложным. Да, мы сыграли «на ноль», но, чтобы добиться этой победы пришлось максимально поработать, - рассказал игрок «СахалинСтройИнвеста» Вадим Тригубов.

Футбольный сезон продлится до конца января 2025 года, а уже в феврале Сахалинская область впервые примет чемпионат Дальнего Востока по футзалу.

За ходом соревнований вы можете следить на сайте островной федерации футбола (sakhfootball.com), а также в телеграм-канале (t.me/balotelli_football).