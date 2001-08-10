На Сахалине состоялось открытие нового сезона островного чемпионата по футзалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат Сахалинской области по футзалу «Первая лига» стартовал в Южно-Сахалинске. В универсальном зале Учебно-тренировочного центра «Восток» за звание сильнейшей в борьбу вступили МФК «Сахалин», «СахалинСтройИнвест», МФК «Меркурий», «МИКС», СШ «Невельск», ФК «Поронайск», МАУ «Спорт», «Олимп-Троицкое», «Эксклюзив», «Омега-Сахалин» и «Водник-Корсаков», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Мы очень рады, что открытие нового сезона нам удалось провести в этом прекрасном месте. Многие футболисты ни разу не играли в таких профессиональных условиях. Шикарный зал, настоящая футбольная атмосфера и огромное количество болельщиков придают особую роль в мотивации игроков. У команд только начинается сезон, поэтому вся борьба за призовые места впереди, - отметил председатель сахалинской федерации футбола Алексей Абакумов.
Первый день соревнований подарил зрителям пять футбольных встреч. В матче открытия встречались «Меркурий» и «Поронайск». Поронайцы постарались дать упорный бой сопернику, но сохранить концентрацию до конца не получилось. Итогом встречи стала победа «меркурианцев» со счетом 5:2.
В остальных четырех встречах МАУ «Спорт» одержали победу над «Омега-Сахалин» (6:1), МФК «Сахалин» оказался сильнее «Эксклюзива» (4:1), а «МИКС» победил в бескомпромиссной борьбе корсаковский «Водник» (3:2). Единственной командой, которая не пропустила в первом туре стал «СахалинСтройИнвест», забившая в ворота своего соперника СШ «Невельск» три безответных мяча.
- Играть в этой атмосфере очень приятной. Но сложно, поэтому первый тайм больше привыкали к площадке. Здесь совсем иначе воспринимаются её размеры. Матч получился достаточно сложным. Да, мы сыграли «на ноль», но, чтобы добиться этой победы пришлось максимально поработать, - рассказал игрок «СахалинСтройИнвеста» Вадим Тригубов.
Футбольный сезон продлится до конца января 2025 года, а уже в феврале Сахалинская область впервые примет чемпионат Дальнего Востока по футзалу.
За ходом соревнований вы можете следить на сайте островной федерации футбола (sakhfootball.com), а также в телеграм-канале (t.me/balotelli_football).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:47 5 Ноября В Сахалинской области проверили качество воды в морях, реках, водопроводе
11:48 6 Ноября В Сахалинской области опрокинулся пассажирский автобус
10:07 7 Ноября В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс
16:11 5 Ноября В Южно-Сахалинске обсудят подростковые проблемы и способы их решения
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 2 Ноября Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
Выбор редакции
- 16:28 Вчера На Сахалине состоится презентация книги о топонимике и составе Курильской гряды
- 14:23 Вчера На Сахалине расширили трассу лыжного марафона памяти Фархутдинова
- 14:51 8 Ноября Более 600 юных сахалинцев будут заниматься в Центре водных видов спорта "Волна"
- 10:07 7 Ноября В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?