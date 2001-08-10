Сахалинские тхэквондисты завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ. За медали соревнований боролись 1900 участников из 40 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По результатам состязаний золото завоевали Вячеслав Ким (силовое разбивание) и Кирилл Ковалев (массоги). Серебряным призером стал Владимир И (туль). Бронзовые награды взяли Ульяна Голдина (массоги), Варвара Аруева (спецтехника), Денис Ли (спарринг), Богдан Лабунский (спарринг) и Иван Плошко (спарринг).