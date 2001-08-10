Регистрация на сахалинский лыжный марафон бьёт рекорды по количеству заявок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине продолжается регистрация на XXVI сахалинский лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова. На данный момент на «классику» и «свободный стиль» заявки подали 522 спортсмена из 42 субъектов России и 105 городов. На старт выйдут лыжники из Санкт-Петербурга, Москвы, Рыбинска, Белгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Ханты-Мансийска, Хабаровска, Владивостока и других населённых пунктов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Регистрация продлится до 5 марта включительно. Уже сейчас мы видим, что за последние три года по количеству заявок с момента запуска регистрации мы бьём рекорды. Такого не было никогда. За сутки с момента регистрации получили около 200 заявок. Марафон набирает популярность. О нас всё больше говорят в спортивном сообществе. Высокий уровень проведения отмечают многие участники и организаторы других марафонов, олимпийские чемпионы, — отметил директор марафон, директор СШОР зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.
Сахалинский лыжный марафон пройдет уже в 26-й раз 8 и 9 марта. В этом году спортсмены пробегут классическим и свободным стилем 30 и 50 километров. Старт традиционно будет дан в поселке Лесное, а финишируют участники в городском парке имени Гагарина.
- Мы не только открыли регистрацию, но и начали готовить трассу. На некоторых участках работает техника, чтобы расширить дорогу. Как раз стоит хорошая погода, ещё нет циклонов. Инженеры предварительно выезжали и проезжали всю трассу. Так что, несмотря на то что ещё не сезон, работы уже начались, — добавляет Михаил Шамсутдинов.
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