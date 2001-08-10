Тихоокеанское
информационное агентство
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10:29, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинки завоевали восемь медалей Кубка России по чир спорту

Сахалинки завоевали восемь медалей Кубка России по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские чир спортсменки взяли четыре золота, два серебра и две бронзы на Кубке России, всероссийских соревнованиях и рейтинговом фестивале «Восходящие звезды», рассказали ТИА "Острова" в региональном имнспорте.

На Кубке Милана Терентьева и Даниэла Боярова показали лучший результат в номинации «чир хип-хоп двойки мужчины/женщины».  В дисциплине «чир джаз двойки» Эльвира Баранова и Руслана Замотаева стали серебряными призерками.

На всероссийских стартах победу одержали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина, Елизавета Огонян и Яна Пак завоевали серебро, а Маргарита Будылина и Ульяна Колесник – бронзу.

Фестиваль «Восходящие звезды» принес юным островитянкам из команды «Кристалл Грэйс» первое в их жизни золото в дисциплине «чир джаз группа». В номинации «чир хип-хоп двойки» лучшими стали София Катьянова и Екатерина Третьякова, Диана Шакдурова и Василина Телышева завоевали бронзовые медали.

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