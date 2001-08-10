Сахалинки завоевали восемь медалей Кубка России по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские чир спортсменки взяли четыре золота, два серебра и две бронзы на Кубке России, всероссийских соревнованиях и рейтинговом фестивале «Восходящие звезды», рассказали ТИА "Острова" в региональном имнспорте.

На Кубке Милана Терентьева и Даниэла Боярова показали лучший результат в номинации «чир хип-хоп двойки мужчины/женщины». В дисциплине «чир джаз двойки» Эльвира Баранова и Руслана Замотаева стали серебряными призерками.

На всероссийских стартах победу одержали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина, Елизавета Огонян и Яна Пак завоевали серебро, а Маргарита Будылина и Ульяна Колесник – бронзу.

Фестиваль «Восходящие звезды» принес юным островитянкам из команды «Кристалл Грэйс» первое в их жизни золото в дисциплине «чир джаз группа». В номинации «чир хип-хоп двойки» лучшими стали София Катьянова и Екатерина Третьякова, Диана Шакдурова и Василина Телышева завоевали бронзовые медали.