Тихоокеанское
информационное агентство
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На Сахалине стали известны победители турнира по боксу "Юность Сахалина"

На Сахалине стали известны победители турнира по боксу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» «Юность Сахалина» прошли в Южно-Сахалинске. На ринг спортивной школы «Кристалл» вышли около 60 спортсменов 2007-2010 годов рождения из Приморского края, Амурской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Ребята боксируют традиционно по олимпийской системе – если ты проиграл, то боёв у тебя больше нет. В таких случаях настоящая рубка происходит с самой первой стадии состязаний. Конечно рады, что островной регион в турнире представляют практически все муниципальные образования, - сказал главный судья соревнований Николай Барышев.

Соревнования проходили в двух возрастных группах – юноши 2009-2010 г.р. и юниоры 2007-2008 г.р.

По итогам выступления боксёров в старшей группе в своих весовых категориях золотые награды завоевали Руслан Крутенков из Корсакова, приморцы Никита Дранько, Ян Корнилин и Андрей Чижиков, Кирилл Попов из Поронайска, Тимофей Чижиков из Макарова, Хасбулат Умаров из Южно-Сахалинска и Алексей Бянкин из Амурской области.

- С тренером приняли решение приехать на турнир, потому что соревновательный опыт получать необходимо. Моя цель - получить звание кандидата в мастера спорта. Поединки были очень конкурентными и сложными, поэтому моя победа выглядит еще ценнее, - отметил Алексей Бянкин.

Среди спортсменов 2009-2010 г.р. лучшим боксёром признан Ян Корнилин. Приз «За волю к победе» получил Никита Минликаев из Макарова, а самым красивым боем признана схватка между Денисом Васильевым из Южно-Сахалинска и Русланом Крутенковым.

В возрастной группе 2007-2008 г.р. сильнейшими стали Игорь Тафинцев из Приморья, Нуриддин Абдуллаев, Александр Славков, Алмамбет Батыров и Иван Борисенко из Южно-Сахалинска, Аврам Лебедев и Константин Шуваев из Корсакова, Илья Алексеев из Невельска и Егор Степкин из Поронайска.

Лучшим боксером у «старшаков» признан Нуриддин Абдуллаев. Дмитрий Трушов из областного центра получил приз «За волю к победе». Лучшим судьей соревнований стал южно-сахалинец Сергей Пескунов.

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