На Сахалине стали известны победители турнира по боксу "Юность Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» «Юность Сахалина» прошли в Южно-Сахалинске. На ринг спортивной школы «Кристалл» вышли около 60 спортсменов 2007-2010 годов рождения из Приморского края, Амурской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Ребята боксируют традиционно по олимпийской системе – если ты проиграл, то боёв у тебя больше нет. В таких случаях настоящая рубка происходит с самой первой стадии состязаний. Конечно рады, что островной регион в турнире представляют практически все муниципальные образования, - сказал главный судья соревнований Николай Барышев.
Соревнования проходили в двух возрастных группах – юноши 2009-2010 г.р. и юниоры 2007-2008 г.р.
По итогам выступления боксёров в старшей группе в своих весовых категориях золотые награды завоевали Руслан Крутенков из Корсакова, приморцы Никита Дранько, Ян Корнилин и Андрей Чижиков, Кирилл Попов из Поронайска, Тимофей Чижиков из Макарова, Хасбулат Умаров из Южно-Сахалинска и Алексей Бянкин из Амурской области.
- С тренером приняли решение приехать на турнир, потому что соревновательный опыт получать необходимо. Моя цель - получить звание кандидата в мастера спорта. Поединки были очень конкурентными и сложными, поэтому моя победа выглядит еще ценнее, - отметил Алексей Бянкин.
Среди спортсменов 2009-2010 г.р. лучшим боксёром признан Ян Корнилин. Приз «За волю к победе» получил Никита Минликаев из Макарова, а самым красивым боем признана схватка между Денисом Васильевым из Южно-Сахалинска и Русланом Крутенковым.
В возрастной группе 2007-2008 г.р. сильнейшими стали Игорь Тафинцев из Приморья, Нуриддин Абдуллаев, Александр Славков, Алмамбет Батыров и Иван Борисенко из Южно-Сахалинска, Аврам Лебедев и Константин Шуваев из Корсакова, Илья Алексеев из Невельска и Егор Степкин из Поронайска.
Лучшим боксером у «старшаков» признан Нуриддин Абдуллаев. Дмитрий Трушов из областного центра получил приз «За волю к победе». Лучшим судьей соревнований стал южно-сахалинец Сергей Пескунов.
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