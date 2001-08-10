На Сахалине стартовал конкурс детских рисунков к Российско-Китайским зимним играм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юным сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе детских рисунков, приуроченному IV Российско-Китайским молодежным зимним играм. Работа должна отражать тематику предстоящих соревнований: заявленные виды спорта, символы Игр, дружбу народов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

К участию допускаются авторы в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Заявки принимаются до 30 ноября в электронном и бумажном виде.

Напомним, IV Российско-Китайские молодежные зимние игры пройдут в островной столице с 8 по 14 января 2025 года по девяти видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. За медали будут бороться 224 спортсмена.

Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыже-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток».