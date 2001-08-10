На Сахалине определили сильнейших армрестлеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске подвели итоги чемпионата и первенства островного региона по армрестлингу. В борьбу за звание сильнейших вступили около 50 спортсменов из Курильска, Северо-Курильска, Корсакова, Долинска, Анивы и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Задача на первый взгляд простая - руку оппонента нужно опустить до валика. Но здесь есть очень много важных нюансов, на которые смотрят судьи: положение локтей, корпуса, запястий, фаланг пальцев. Борьба ведется по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений, - рассказал специальный гость состязаний, бывший руководитель региональной федерации армрестлинга Константин Иноземцев.

Спортсмены соревнуются на каждой руке отдельно с разделением по возрастным и весовым категориям. В свои 17 лет Кирилл Панов из Долинска произвел настоящий фурор на турнире, одолев всех своих соперников как в юниорской, так и во взрослой категориях.

- Год назад, когда я только начал заниматься, мне не удалось проявить себя на первенстве области, но сегодня наверстал упущенное. Все это результат тренировок и большой любви к армрестлингу. Сейчас важно не останавливаться и двигаться к новым целям, - отметил Кирилл Панов.

По результатам состязаний победителями первенства в своих категориях стали Андрей Гунин (весовая категория «до 70 кг», юноши 2009-2011 г.р., Южно-Сахалинск), Кирилл Панов («до 70 кг», юниоры 2005-2008 г.р., левая/правая рука, Долинск) и Никита Давыденко («70+ кг», юниоры 2005-2008 г.р., левая/правая рука, Анивский район).

Лучшие результаты в чемпионате показали Кирилл Панов («70 кг», мужчины, левая/правая рука), Смбат Татевосян («80 кг», мужчины, левая рука, Анива), Виталий Гобеев («80 кг», мужчины, правая рука, Южно-Сахалинск), Евгений Зелюка («90 кг», мужчины, левая/правая рука, Корсаков), Шерзод Маматкулов («100 кг», мужчины, левая/правая рука, Южно-Сахалинск), Роман Теличко («100+ кг», мужчины, левая/правая рука, Курильск).

В абсолютной категории чемпионом стал Роман Теличко из Курильска, второе место у Леонида Доронина (Южно-Сахалинск), замкнул тройку лидеров Шерзод Маматкулов (Южно-Сахалинск).