На Сахалине определили сильнейших армрестлеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске подвели итоги чемпионата и первенства островного региона по армрестлингу. В борьбу за звание сильнейших вступили около 50 спортсменов из Курильска, Северо-Курильска, Корсакова, Долинска, Анивы и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Задача на первый взгляд простая - руку оппонента нужно опустить до валика. Но здесь есть очень много важных нюансов, на которые смотрят судьи: положение локтей, корпуса, запястий, фаланг пальцев. Борьба ведется по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений, - рассказал специальный гость состязаний, бывший руководитель региональной федерации армрестлинга Константин Иноземцев.
Спортсмены соревнуются на каждой руке отдельно с разделением по возрастным и весовым категориям. В свои 17 лет Кирилл Панов из Долинска произвел настоящий фурор на турнире, одолев всех своих соперников как в юниорской, так и во взрослой категориях.
- Год назад, когда я только начал заниматься, мне не удалось проявить себя на первенстве области, но сегодня наверстал упущенное. Все это результат тренировок и большой любви к армрестлингу. Сейчас важно не останавливаться и двигаться к новым целям, - отметил Кирилл Панов.
По результатам состязаний победителями первенства в своих категориях стали Андрей Гунин (весовая категория «до 70 кг», юноши 2009-2011 г.р., Южно-Сахалинск), Кирилл Панов («до 70 кг», юниоры 2005-2008 г.р., левая/правая рука, Долинск) и Никита Давыденко («70+ кг», юниоры 2005-2008 г.р., левая/правая рука, Анивский район).
Лучшие результаты в чемпионате показали Кирилл Панов («70 кг», мужчины, левая/правая рука), Смбат Татевосян («80 кг», мужчины, левая рука, Анива), Виталий Гобеев («80 кг», мужчины, правая рука, Южно-Сахалинск), Евгений Зелюка («90 кг», мужчины, левая/правая рука, Корсаков), Шерзод Маматкулов («100 кг», мужчины, левая/правая рука, Южно-Сахалинск), Роман Теличко («100+ кг», мужчины, левая/правая рука, Курильск).
В абсолютной категории чемпионом стал Роман Теличко из Курильска, второе место у Леонида Доронина (Южно-Сахалинск), замкнул тройку лидеров Шерзод Маматкулов (Южно-Сахалинск).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 2 Ноября Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
11:38 7 Октября Аэровокзал "Южно-Сахалинск" присоединился к проекту "Университетские смены"
Выбор редакции
- 16:11 Вчера В Южно-Сахалинске обсудят подростковые проблемы и способы их решения
- 11:30 Вчера В Южно-Сахалинске прошла "Ночь искусств"
- 10:21 1 Ноября Сахалинская библиотека получила "бронзу" на всероссийском конкурсе
- 11:17 30 Октября В Южно-Сахалинске поговорили о книге Юрия Никулина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?