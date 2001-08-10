Тихоокеанское
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17:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские гимнасты сформировали сборную для выступления на дальневосточных стартах

Сахалинские гимнасты сформировали сборную для выступления на дальневосточных стартах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по спортивной гимнастике «Большой финал» в рамках Всероссийского фестиваля «Лига гимнастики». За награды боролись 70 участников в возрасте от 5 до 17 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсмены состязались в выполнении упражнений на брусьях, коне/махи, перекладине, кольцах, вольной программе и опорном прыжке.

Первые места в своих возрастных группах заняли Владислав Сизов, Михаил Дворников, Артур Бажухин, Владимир Путиленко, Евгений Ровенских, Иван Зыков, Кирилл Острочревый и Степан Труфанов.

По результатам выступлений сформирована команда, которая представит Сахалинскую область на дальневосточном этапе Всероссийского фестиваля «Лига гимнастики». Всего на соревнования отправятся 24 спортсмена.

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