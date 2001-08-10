Сахалинские чир спортсмены завоевали шесть медалей на дальневосточных соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы взяли четыре золотые и две серебряные медали чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по чир спорту. За награды боролись более 1200 участников из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Магаданской, Сахалинской, Амурской областей и Республики Бурятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В категории «чир хип-хоп двойка мужчины/женщины» победу одержали Даниэла Боярова и Милана Терентьева, второе место у Марины Ивановой и Арины Коваленко.
Еще одно золото завоевали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина, выступившие в категории «чир хип-хоп двойка юноши/девушки».
В «чир джаз двойке юноши/девушки» лучший результат у Маргариты Будылиной и Ульяны Колесник. В этой же категории Милана Енина и Ангелина Коломоец стали серебряными призерками.
Заключительное, четвертое золото, сахалинской команде принесли Эльвира Гордеева и Максим Морозов («чирлидинг-стант-партнерский мужчина/женщины»).
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