Сахалинские чир спортсмены завоевали шесть медалей на дальневосточных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы взяли четыре золотые и две серебряные медали чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по чир спорту. За награды боролись более 1200 участников из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Магаданской, Сахалинской, Амурской областей и Республики Бурятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В категории «чир хип-хоп двойка мужчины/женщины» победу одержали Даниэла Боярова и Милана Терентьева, второе место у Марины Ивановой и Арины Коваленко.

Еще одно золото завоевали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина, выступившие в категории «чир хип-хоп двойка юноши/девушки».

В «чир джаз двойке юноши/девушки» лучший результат у Маргариты Будылиной и Ульяны Колесник. В этой же категории Милана Енина и Ангелина Коломоец стали серебряными призерками.

Заключительное, четвертое золото, сахалинской команде принесли Эльвира Гордеева и Максим Морозов («чирлидинг-стант-партнерский мужчина/женщины»).