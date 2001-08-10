Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2024
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10:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы могут побороться за награды турнира по мини-футболу

Сахалинцы могут побороться за награды турнира по мини-футболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают принять участие в соревнованиях по мини-футболу среди национальных общественных объединений. Традиционный турнир в формате 6х6 приурочен ко Дню народного единства и проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания пройдут 03 ноября на футбольном поле Учебно-тренировочного центра «Восток». Начало в 10:00.

Отметим, к участию не допускаются профессиональные спортсмены. Подать заявку можно по адресу электронной почты [email protected]. Ознакомиться с положением и формой регистрации можно в документе.

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