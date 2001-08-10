На Сахалине проверяют готовность объектов к Российско-Китайским играм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский и начальник отдела по организации и проведения спортивных соревнований Федерации Дмитрий Зубков проверили готовность трамплинного комплекса «Высота» в Южно-Сахалинске к IV Российско-Китайским молодежным зимним играм. Масштабное спортивное событие пройдет в островной столице с 8 по 14 января 2025 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Основная цель нашего визита: ознакомиться со спортивной инфраструктурой, проверить трассы и помочь сахалинским коллегам подготовиться к организационным моментам предстоящих состязаний, - рассказал Дмитрий Дубровский.

Кроме этого, делегаты ознакомились с транспортной доступностью объектов, местами проживания спортсменов и судей, вместе с министром спорта Сахалинской области Артемом Подшиваловым обсудили требования к зрителям и вопросы безопасности во время проведения Игр.

- Помимо прочего, для нас важно все подготовить к началу тренировочного процесса отечественной сборной, который должен начаться в Южно-Сахалинске со второго января. Еще есть над чем работать, но я уверен, что коллеги справятся и мероприятие будет на уровне Кубка мира, не меньше, - отметил Дмитрий Зубков.

Напомним, IV Российско-Китайские молодежные зимние игры пройдут по девяти видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. За медали будут бороться 224 спортсмена.

Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыже-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток».