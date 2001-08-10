На Сахалине проверяют готовность объектов к Российско-Китайским играм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский и начальник отдела по организации и проведения спортивных соревнований Федерации Дмитрий Зубков проверили готовность трамплинного комплекса «Высота» в Южно-Сахалинске к IV Российско-Китайским молодежным зимним играм. Масштабное спортивное событие пройдет в островной столице с 8 по 14 января 2025 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Основная цель нашего визита: ознакомиться со спортивной инфраструктурой, проверить трассы и помочь сахалинским коллегам подготовиться к организационным моментам предстоящих состязаний, - рассказал Дмитрий Дубровский.
Кроме этого, делегаты ознакомились с транспортной доступностью объектов, местами проживания спортсменов и судей, вместе с министром спорта Сахалинской области Артемом Подшиваловым обсудили требования к зрителям и вопросы безопасности во время проведения Игр.
- Помимо прочего, для нас важно все подготовить к началу тренировочного процесса отечественной сборной, который должен начаться в Южно-Сахалинске со второго января. Еще есть над чем работать, но я уверен, что коллеги справятся и мероприятие будет на уровне Кубка мира, не меньше, - отметил Дмитрий Зубков.
Напомним, IV Российско-Китайские молодежные зимние игры пройдут по девяти видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. За медали будут бороться 224 спортсмена.
Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыже-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:32 22 Октября С 1 ноября в Южно-Сахалинске вырастит стоимость проезда в общественном транспорте
17:49 24 Октября Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске
12:44 24 Октября Микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске получил новую электрическую подстанцию
15:31 25 Октября На участке пр. Победы в Южно-Сахалинске 26 октября начнутся работы по замене асфальта
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
10:10 1 Октября В здании филиала Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске начались работы по отделке внутренних помещений
14:37 1 Октября Более трех тонн лососей и 30 кг красной икры изъяли правоохранители у скупщиков на Сахалине
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?