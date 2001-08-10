На Сахалине прошёл первый областной чемпионат по сквошу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске впервые в истории Сахалинской области состоялся региональный чемпионат по сквошу. Спортсмены оттачивали навыки в атмосфере активного соперничества и боролись за разряды, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Спасибо всероссийской федерации этого замечательного вида спорта за оказанную поддержку в организации этих соревнований. Желаю игрокам проявить свои лучшие качества – ловкость, выносливость и волю к победе. Всем спортивной удачи! - с торжественным словом выступила заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

В состязаниях приняли участие спортсмены из областного центра, которые показали достойный уровень подготовки. Матчи были поистине захватывающими по своей зрелищности и накалу борьбы.

- Все очень настороженно относятся к сквошу, поскольку он не особенно развит в нашей стране и в области, но благодаря тому, что на базе Учебно-тренировочного центра «Восток» есть специализированный зал, мы имеем возможность проводить сегодня соревнования. По результатам этих стартов сформируют резерв областной сборной, который будет представлять регион на всероссийских стартах, - рассказал главный судья соревнований Артём Буслаев.

В сквоше соперники поочерёдно бьют по мячу ракетками до тех пор, пока один из них либо не пропустит подачу, либо не совершит ошибку. Главное правило – ударить по мячу так, чтобы он коснулся фронтальной стены выше акустической панели и ниже аута. Бить можно либо с лёта, либо только после одного отскока от пола. Если произошло два отскока – удар не засчитывается.

- Я долгое время занимался хоккеем, но в какой-то момент обратил внимание на сквош и могу вам с уверенностью сказать, что данный вид спорта нисколько не уступает по физическим нагрузкам командной игре с клюшкой на льду. Тем более, что он не требует большого количества экипировки, а тренироваться и получать удовольствие от игры, вы можете и без соперника, - поделился участник соревнований Сергей Буренков.

По итогам чемпионата первое место занял Никита Черноголов, серебряная медаль состязаний у Николая Брусова, почётное третье место у Святослава Буренкова.