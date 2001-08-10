Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске
09:33, | Новости спорта Сахалина и Курил
В Поронайске определили самых быстрых пловцов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ФОК «Пооонайск-Арена» состоялись соревнования по плаванию в зачет Спартакиады на Кубок мэра Поронайского городского округа среди организаций, предприятий и учреждений.
В бассейне за первенство состязались 7 трудовых коллективов:
- пожарная часть №32;
- администрация;
- детский сад «Кораблик»;
- спортивная школа;
- Поронайская ЦРБ;
- МУП «ПКК-1»;
- "Локомотив".
Заплывы проходили в формате эстафеты 4х25 метров.
Лидерами в плавании сегодня стали:
1 место - Спортивная школа.
2 место - МУП «ПКК-1».
3 место - Пожарная часть № 32.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
10:01 18 Октября Более 12 тысяч сахалинцев получили уведомления о размере будущей пенсии
- 14:29 18 Октября Сахалинку оштрафовали за дебош в отделе судебных приставов
17:21 18 Октября Подать заявку на отлов безнадзорных животных в Южно-Сахалинске теперь можно через робота-автоответчика
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
Выбор редакции
- 14:41 Вчера Вице-мэры администрации Южно-Сахалинска проводят приемы горожан
- 12:36 22 Октября В областном центре принимаются заявки на конкурс "Благотворитель города Южно-Сахалинска"
- 12:40 21 Октября В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль "Поющие острова"
- 16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?