Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2024
Сейчас 10:14
96,74|104,51|66,91
Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске
09:33, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Поронайске определили самых быстрых пловцов

В Поронайске определили самых быстрых пловцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ФОК «Пооонайск-Арена» состоялись соревнования по плаванию в зачет Спартакиады на Кубок мэра Поронайского городского округа среди организаций, предприятий и учреждений.

В бассейне за первенство состязались 7 трудовых коллективов:

- пожарная часть №32;

- администрация;

- детский сад «Кораблик»;

- спортивная школа;

- Поронайская ЦРБ;

- МУП «ПКК-1»;

- "Локомотив".

Заплывы проходили в формате эстафеты 4х25 метров.

Лидерами в плавании сегодня стали:

1 место - Спортивная школа.

2 место - МУП «ПКК-1».

3 место - Пожарная часть № 32.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?