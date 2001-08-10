На Сахалине прошли первые матчи турнир по футзалу "Кубок Балотелли"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытый предсезонный турнира по футзалу «Кубок Балотелли» стартовал в Невельске. В спортивном комплексе спортшколы участие в соревнованиях принимают 6 команд из Южно-Сахалинска и Невельска. Честь островной столицы отстаивают футболисты МФК «Сахалин», МФК «Меркурий», «МИКС» и «СахалинСтройИнвест», а местные команды представлены «Океаном» и СШ «Невельск», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Этот совершенно новый турнир создан, чтобы помочь командам окончательно подготовиться к новому мини-футбольному сезону. Многие футболисты уже соскучились по футзалу, поэтому с радостью приняли приглашение на участие в Кубке. Команды собрались сильные, матчи получаются зрелищными и богатыми на события. Интересно и игрокам, и зрителям, - отметил организатор соревнований Артём Доронин.
В первый день состоялись матчи группового этапа. По итогам в группе «А» первое место занял «СахалинСтройИнвест», второе место у МФК «Сахалин», тройку замкнул «Океан». В группе «В» на верхней строчке таблицы расположился МФК «Меркурий», сразу за ним находятся СШ «Невельск» и «МИКС».
- Нам очень приятно, что новый футбольный турнир проходит в стенах нашего учреждения. Необходимо всегда поддерживать стремление к популяризации здорового образа жизни в целом и футбола в частности. Желаю, чтобы «Кубок Балотелли» стал ежегодным, собирал еще больше команд и был знаковым спортивным событием острова, - отметила директор невельской спортивной школы Евгения Любчинова.
По результатам группового этапа были сформированы полуфинальные пары «Кубка Балотелли». В первой матче ½ финала сыграют МФК «Сахалин» и СШ «Невельск», во втором – МФК «Меркурий» и МФК «Сахалин».
Матчи плей-офф пройдут 26 октября в спортивном комплексе города Невельск. Начало в 10:00. Вход свободный.
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