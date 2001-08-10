Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2024
Сейчас 06:22
96,59|104,87|66,91
Сильный дождь прогнозируют в Южно-Сахалинске 23 октября
14:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине прошли первые матчи турнир по футзалу "Кубок Балотелли"

На Сахалине прошли первые матчи турнир по футзалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытый предсезонный турнира по футзалу «Кубок Балотелли» стартовал в Невельске. В спортивном комплексе спортшколы участие в соревнованиях принимают 6 команд из Южно-Сахалинска и Невельска. Честь островной столицы отстаивают футболисты МФК «Сахалин», МФК «Меркурий», «МИКС» и «СахалинСтройИнвест», а местные команды представлены «Океаном» и СШ «Невельск», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Этот совершенно новый турнир создан, чтобы помочь командам окончательно подготовиться к новому мини-футбольному сезону. Многие футболисты уже соскучились по футзалу, поэтому с радостью приняли приглашение на участие в Кубке. Команды собрались сильные, матчи получаются зрелищными и богатыми на события. Интересно и игрокам, и зрителям, - отметил организатор соревнований Артём Доронин.

В первый день состоялись матчи группового этапа. По итогам в группе «А» первое место занял «СахалинСтройИнвест», второе место у МФК «Сахалин», тройку замкнул «Океан». В группе «В» на верхней строчке таблицы расположился МФК «Меркурий», сразу за ним находятся СШ «Невельск» и «МИКС».

- Нам очень приятно, что новый футбольный турнир проходит в стенах нашего учреждения. Необходимо всегда поддерживать стремление к популяризации здорового образа жизни в целом и футбола в частности. Желаю, чтобы «Кубок Балотелли» стал ежегодным, собирал еще больше команд и был знаковым спортивным событием острова, - отметила директор невельской спортивной школы Евгения Любчинова.

По результатам группового этапа были сформированы полуфинальные пары «Кубка Балотелли». В первой матче ½ финала сыграют МФК «Сахалин» и СШ «Невельск», во втором – МФК «Меркурий» и МФК «Сахалин».

Матчи плей-офф пройдут 26 октября в спортивном комплексе города Невельск. Начало в 10:00. Вход свободный.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?