Тихоокеанское
информационное агентство
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10:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Кира Яблочникова завоевала четыре медали на международных соревнованиях

Сахалинка Кира Яблочникова завоевала четыре медали на международных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивская спортсменка Кира Яблочникова успешно выступила на международных соревнованиях по художественной гимнастике. Турнир, который проходит с 20 по 23 октября в Москве, собрал участниц из 12 стран, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Воспитанница тренеров сборной команды России Марины Николаевой и Ольги Лукиной завоевала бронзовые медали в многоборье и в финале с мячом, а выступление с булавами и в упражнении без предмета принесли сахалинке серебряные награды.

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