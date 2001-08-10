10:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинка Кира Яблочникова завоевала четыре медали на международных соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Анивская спортсменка Кира Яблочникова успешно выступила на международных соревнованиях по художественной гимнастике. Турнир, который проходит с 20 по 23 октября в Москве, собрал участниц из 12 стран, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Воспитанница тренеров сборной команды России Марины Николаевой и Ольги Лукиной завоевала бронзовые медали в многоборье и в финале с мячом, а выступление с булавами и в упражнении без предмета принесли сахалинке серебряные награды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
15:04 16 Октября На Сахалине будут судить "семейный подряд" за незаконную скупку браконьерских крабов
16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
11:51 16 Октября Благоустройство мемориального комплекса на площади Славы в Южно-Сахалинске закончат к 9 мая 2025 года
15:07 16 Октября На Сахалине пограничники пресекли незаконную добычу кеты
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
Выбор редакции
- 12:36 Вчера В областном центре принимаются заявки на конкурс "Благотворитель города Южно-Сахалинска"
- 12:40 21 Октября В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль "Поющие острова"
- 16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
- 11:41 18 Октября Школьники Южно-Сахалинска могут проверить свои знания во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?