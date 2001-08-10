Сахалинка Кира Яблочникова завоевала четыре медали на международных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивская спортсменка Кира Яблочникова успешно выступила на международных соревнованиях по художественной гимнастике. Турнир, который проходит с 20 по 23 октября в Москве, собрал участниц из 12 стран, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Воспитанница тренеров сборной команды России Марины Николаевой и Ольги Лукиной завоевала бронзовые медали в многоборье и в финале с мячом, а выступление с булавами и в упражнении без предмета принесли сахалинке серебряные награды.