Сахалинцы завоевали три медали Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда спортсменов сахалинской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» завоевала три медали и заняла 18 место в турнирной таблице Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля Всероссийского Общества Инвалидов для людей с инвалидностью «Сочи-2024», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли на федеральной территории «Сириус» и собрали 414 спортсменов из 54 регионов страны.

По результатам состязаний капитан сахалинской команды Константин Кузьминский взял золото в пауэрлифтинге и серебро в пулевой стрельбе. Александр Нещадым стал обладателем бронзы в плавании. Татьяна Золотухина заняла 23 место в дартсе. Денис Бубенцов стал 13-м в стрельбе и 11-м в дартсе. Артём Закиев занял 8 место в настольном теннисе. В общекомандном зачёте сахалинцы заняли 18 место и взяли квоту на 2025 год.

С высокими результатами спортсменов поздравил заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

- Всегда очень приятно, когда наши спортсмены возвращаются с соревнований с наградами. Каждая заработанная медаль – это всегда отражение тяжкого труда и большой работы, проделанный на пути к победе. Я поздравляю вас с достойными результатами и желаю удачи и дальнейших побед! – отметил Станислав Тюрин.