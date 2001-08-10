Тренировка по эстетической гимнастике прошла в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Учебно-тренировочном центре «Восток» прошли учебно тренировочные сборы по эстетической гимнастике. В них приняли участие более 70 юных спортсменок, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Тренировка была приурочена к Всероссийскому дню гимнастики. Спортсменки в возрасте от 6 до 16 лет отрабатывали технику и готовились к предстоящим выездным соревнованиям на Камчатке в октябре и декабрьскому ежегодному турниру по эстетической гимнастике «Родные острова».

- У каждой команды есть своя программа для выступления, она готовится во время основного тренировочного процесса. В конце спортсменки выступают потоком, где каждая команда оценивается схематично главным судьёй. У нас в гимнастике это называется «прикидка», когда мы оцениваем уровень подготовки спортсменок, смотрим какие пробелы нужно восполнить и понимаем на сколько девочки готовы к будущим соревнованиям, - рассказала старший тренер федерации эстетической гимнастики Сахалинской области Алиса Филимонова.

Команды оценивали в слаженной и синхронной работе, в выразительности и экспрессии, силе и выносливости, гибкости и растяжке, координации и мышечном контроле.