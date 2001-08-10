Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев дали старт отсчёту времени до начала Российско-Китайских игр на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

IV Российско-Китайские молодёжные зимние игры представили на XII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе. Масштабные Игры с участием более 200 сильнейших спортсменов России и Китая примет Сахалинская область с 8 по 14 января 2025 года в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сегодня в рамках открытия форума павильон островного региона посетили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, знаменитая лыжница Елена Вяльбе и другие руководители федераций по зимним видам спорта, которые будут представлены на Российско-Китайских играх.

Спортсмены на предстоящих соревнованиях померятся силами в девяти видах спорта. Их ожидают прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл, шорт-трек, фигурное катание, кёрлинг и лыжное двоеборье.

Сахалинская область богата спортивной инфраструктурой, которая готова принимать соревнования международного уровня. Предстоящие состязания пройдут на пяти спортобъектах, отлично зарекомендовавших себя на I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии», этапе Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту, Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» и других грандиозных событиях. Об этом и других организационных моментах Игр почетным гостям форума «Россия – спортивная держава» рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

В завершении встречи Дмитрий Чернышенко, Михаил Дегтярев, Елена Вяльбе и Артём Подшивалов дали старт отчету времени до начала Российско-Китайских игр на Сахалине, одновременно нажав на кнопку запуска циферблата Игр.