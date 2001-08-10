Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев дали старт отсчёту времени до начала Российско-Китайских игр на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
IV Российско-Китайские молодёжные зимние игры представили на XII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе. Масштабные Игры с участием более 200 сильнейших спортсменов России и Китая примет Сахалинская область с 8 по 14 января 2025 года в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Сегодня в рамках открытия форума павильон островного региона посетили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, знаменитая лыжница Елена Вяльбе и другие руководители федераций по зимним видам спорта, которые будут представлены на Российско-Китайских играх.
Спортсмены на предстоящих соревнованиях померятся силами в девяти видах спорта. Их ожидают прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл, шорт-трек, фигурное катание, кёрлинг и лыжное двоеборье.
Сахалинская область богата спортивной инфраструктурой, которая готова принимать соревнования международного уровня. Предстоящие состязания пройдут на пяти спортобъектах, отлично зарекомендовавших себя на I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии», этапе Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту, Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» и других грандиозных событиях. Об этом и других организационных моментах Игр почетным гостям форума «Россия – спортивная держава» рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
В завершении встречи Дмитрий Чернышенко, Михаил Дегтярев, Елена Вяльбе и Артём Подшивалов дали старт отчету времени до начала Российско-Китайских игр на Сахалине, одновременно нажав на кнопку запуска циферблата Игр.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:01 Сегодня Более 12 тысяч сахалинцев получили уведомления о размере будущей пенсии
- 14:29 Сегодня Сахалинку оштрафовали за дебош в отделе судебных приставов
09:52 Сегодня Сахалинцы проверили себя в гонках с препятствиями в облегчённом формате
09:22 Сегодня Появилась новая схема телефонного мошенничества
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:41 11 Октября 43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска
12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
15:19 11 Октября Социальные магазины пользуются спросом у жителей Южно-Сахалинска
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 16:54 Сегодня В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
- 11:41 Сегодня Школьники Южно-Сахалинска могут проверить свои знания во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
- 11:02 Вчера Сахалинский краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Алтайским музеем
- 09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?