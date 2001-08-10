Сахалинцы проверили себя в гонках с препятствиями в облегчённом формате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гонка с препятствиями в формате Indoor Light (Индор Лайт) прошла в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Это соревнования для тех, кто впервые пробует себя в новом формате, где все задания упрощены и облегчены.

На площадке спортивного комплекса «Гидрострой» спортсменов ждали препятствия на силу, скорость, координацию и выносливость в индивидуальном формате. При непрохождении препятствия участники выполняли штрафные задания и начислялось штрафное время.

Победителями стали Сергей Бондарев (Корсаков) и Ольга Колесникова (Южно-Сахалинск), второе место завоевали Александр Запорожский и Светлана Кузьмина (Южно-Сахалинск), бронза у Леонида Ракитина и Яны Пак с Южно-Сахалинска.