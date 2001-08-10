Сахалинцев приглашают посоревноваться в спортивном ориентировании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей островного региона приглашают поучаствовать в региональных соревнованиях по спортивному ориентированию, посвященных закрытию сезона «Золотая осень». Старты пройдут в Южно-Сахалинске 27 октября в лесном массиве у станции «Орбита», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

К состязаниям могут присоединиться все желающие. Выдача номеров начнется в 10:30. Старт дадут в 12:00.