На Сахалине впервые разыграли Кубок России по тхэквондо среди глухих
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске впервые прошел Кубок России по спорту глухих в дисциплине «тхэквондо». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Участников приветствовали сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин и заместитель министра спорта островного региона Светлана Ходюш. Они пожелали всем собравшимся ярких и бескомпромиссных поединков, честного судейства и незабываемых впечатлений.
- Рад, что мы расширили географию проведения таких крупных и важных стартов. Сегодня свое мастерство на островной земле демонстрировали около 150 спортсменов из Краснодарского, Приморского краев, республик Дагестан, Адыгея, Пензенской, Ростовской, Сахалинской областей и Москвы, - рассказал главный судья соревнований Павел Пося.
Тхэквондисты состязались в поединках по весовым категориям, а также в дисциплине «пхумсэ», демонстрируя свои технические навыки.
Сахалинскую область представлял мастер спорта России, победитель и призер чемпионатов страны по тхэквондо среди спортсменов с нарушениями слуха Игорь Ким. Завоевать медали на Кубке спортсмену не удалось, сказалась травма.
- К сожалению, уступил в первом бою, но мы расцениваем эти старты как промежуточные: через месяц стартует чемпионат России, на котором будет проходить отбор в национальную сборную. Здесь у нас приоритет выше и надеемся на высокий результат, - отметил тренер спортсмена и президент региональной федерации по спорту глухих (тхэквондо) Денис Ким.
Уже два года подряд Южно-Сахалинск становится местом проведения крупных стартов по тхэквондо среди спортсменов с нарушениями слуха. Тогда на базе Учебно-тренировочного центра «Восток» прошел чемпионат России по этому виду спорта. За медали боролись бойцы из 11 регионов страны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
15:41 11 Октября 43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска
12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?