На Сахалине впервые разыграли Кубок России по тхэквондо среди глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске впервые прошел Кубок России по спорту глухих в дисциплине «тхэквондо». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Участников приветствовали сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин и заместитель министра спорта островного региона Светлана Ходюш. Они пожелали всем собравшимся ярких и бескомпромиссных поединков, честного судейства и незабываемых впечатлений.

- Рад, что мы расширили географию проведения таких крупных и важных стартов. Сегодня свое мастерство на островной земле демонстрировали около 150 спортсменов из Краснодарского, Приморского краев, республик Дагестан, Адыгея, Пензенской, Ростовской, Сахалинской областей и Москвы, - рассказал главный судья соревнований Павел Пося.

Тхэквондисты состязались в поединках по весовым категориям, а также в дисциплине «пхумсэ», демонстрируя свои технические навыки.

Сахалинскую область представлял мастер спорта России, победитель и призер чемпионатов страны по тхэквондо среди спортсменов с нарушениями слуха Игорь Ким. Завоевать медали на Кубке спортсмену не удалось, сказалась травма.

- К сожалению, уступил в первом бою, но мы расцениваем эти старты как промежуточные: через месяц стартует чемпионат России, на котором будет проходить отбор в национальную сборную. Здесь у нас приоритет выше и надеемся на высокий результат, - отметил тренер спортсмена и президент региональной федерации по спорту глухих (тхэквондо) Денис Ким.

Уже два года подряд Южно-Сахалинск становится местом проведения крупных стартов по тхэквондо среди спортсменов с нарушениями слуха. Тогда на базе Учебно-тренировочного центра «Восток» прошел чемпионат России по этому виду спорта. За медали боролись бойцы из 11 регионов страны.