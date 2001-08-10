"Сахалин" – чемпион международных соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Перми завершились международные соревнования юных хоккеистов континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба» памяти Всеволода Боброва. В турнире приняли участие команды из Республики Казахстан, Республики Беларусь и России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Победа наших юных хоккеистов на международных стартах – большая радость для всей Сахалинской области! Ребята проявили невероятную стойкость и показали хорошие, мощные и яркие игры на протяжении всего турнира. Безгранично гордимся, так держать! – поздравил островитян с победой глава региона Валерий Лимаренко.

Пять дней на льду в Перми разворачивались настоящие хоккейные баталии среди семи команд юных хоккеистов. В финале «Сахалин» встретился «Ярославичем», завершив встречу со счетом 4:1.

- В нашей группе были Казахстан, Беларусь и Нижний Новгород. Сначала всех в группе обыграли, а потом встретились с нашими вечными соперниками из Ярославской области. Ранее мы проиграли им две встречи, но здесь, наконец, взяли свое и вернули победу! – резюмировал заместитель руководителя федерации хоккея Сахалинской области Валерий Рада.

Отдельных наград удостоились игроки «Сахалина»: Александр Федоров признан лучшим игроком команды, Алексей Федоров стал лучшим бомбардиром, Данил Матвеев – завоевал титул лучшего нападающего.