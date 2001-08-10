Сахалинцев приглашают на турнир по армейскому рукопашному бою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя России, сотрудника управления «В» ЦСН ФСБ России Виктора Дудкина пройдёт в Южно-Сахалинске 19 октября, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В борьбу за медали вступят спортсмены в возрастных категориях 10-17 лет, а также 18 лет и старше из спортивных клубов и федераций Сахалинской области, а также Приморского, Хабаровского краёв.

Турнир пройдёт в стенах спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Начало предварительных поединков в 10:00. Церемония открытия и старт соревнований в 11:00.

Виктор Дудкин родился 7 октября 1976 года в городе Вентспилс Латвийской ССР в семье офицера пограничных войск. В 1997 году будучи в звании лейтенанта, его зачислили в ряды сотрудников Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России. В качестве старшего оперуполномоченного Управления «В» он неоднократно участвовал в специальных заданиях по обеспечению конституционного порядка на территории Северного Кавказа. 22 июня 2004 года во время нападения боевиков Шамиля Басаева на город Назрань (административный центр Республики Ингушетия) ценой своей жизни спас раненного командира. Виктор Дудкин скончался на месте боя. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента РФ майору Дудкину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).