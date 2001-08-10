Сахалинцев приглашают на турнир по армейскому рукопашному бою
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя России, сотрудника управления «В» ЦСН ФСБ России Виктора Дудкина пройдёт в Южно-Сахалинске 19 октября, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В борьбу за медали вступят спортсмены в возрастных категориях 10-17 лет, а также 18 лет и старше из спортивных клубов и федераций Сахалинской области, а также Приморского, Хабаровского краёв.
Турнир пройдёт в стенах спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Начало предварительных поединков в 10:00. Церемония открытия и старт соревнований в 11:00.
Виктор Дудкин родился 7 октября 1976 года в городе Вентспилс Латвийской ССР в семье офицера пограничных войск. В 1997 году будучи в звании лейтенанта, его зачислили в ряды сотрудников Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России. В качестве старшего оперуполномоченного Управления «В» он неоднократно участвовал в специальных заданиях по обеспечению конституционного порядка на территории Северного Кавказа. 22 июня 2004 года во время нападения боевиков Шамиля Басаева на город Назрань (административный центр Республики Ингушетия) ценой своей жизни спас раненного командира. Виктор Дудкин скончался на месте боя. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента РФ майору Дудкину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 00:28 Сегодня Лазерное удаление сосудов на лице в Минске
- 00:29 Сегодня Цена зубных имплантов: что влияет на стоимость процедуры
- 00:30 Сегодня Почему стоит посетить Баку
- 00:30 Сегодня Брекеты для детей и подростков: когда и как начинать лечение?
11:17 9 Октября На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
16:28 9 Октября В Южно-Сахалинске завершается строительство улицы Смирнова
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 09:21 Вчера Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?