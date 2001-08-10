На Сахалине прошёл Всероссийский турнир по вольной борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на базе Учебно-тренировочного центра «Восток» состоялся Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и взрослых на призы компании «Горняк-1». Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Добрый день, друзья! Сегодня весь свет вольной борьбы находится в этом замечательном зале. Я убеждён что это мероприятие останется в памяти как участников турнира, так и зрителей. Борцам желаю на этих соревнованиях побед личных и зачётных. Мы - спортивный регион, и рады приветствовать наших гостей. С праздником! – с приветственным словом выступил заместитель председателя Правительства Сахалинской области Николай Ющук.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 13 регионов России: Москвы, Бурятии, Дагестана, Северной Осетии, Чеченской Республики, Хабаровского, Ставропольского, Приморского, Краснодарского и Красноярского краев, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей.

Почётными гостями соревнований стали президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, олимпийские чемпионы Заурбек Сидаков и Махач Муртазалиев, чемпионы мира и Европы Ирбек Фарниев, Заур Ботаев и Вадим Лалиев.

- Я считаю, что это очень знаковое и знаменательное событие не только для сахалинской земли, но и для всех атлетов, принимающих участие в этих соревнованиях. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим чемпионам, которые своим примером показывают молодому поколению, что даже в такое непростое для нашей страны время, необходимо побеждать и идти только вперёд, - отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

За звание лучших сражались юноши до 18 лет и мужчины.

- С радостью прилетел на эти важные соревнования. По первому впечатлению могу сказать, что всё на высшем уровне, отличная база, всё в шаговой доступности. С такими условиями нужно только побеждать, что я и намерен сделать на этом турнире, - поделился боец из Красноярска Дмитрий Зайнидинов.