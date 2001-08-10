На Сахалине прошёл Всероссийский турнир по вольной борьбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на базе Учебно-тренировочного центра «Восток» состоялся Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и взрослых на призы компании «Горняк-1». Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Добрый день, друзья! Сегодня весь свет вольной борьбы находится в этом замечательном зале. Я убеждён что это мероприятие останется в памяти как участников турнира, так и зрителей. Борцам желаю на этих соревнованиях побед личных и зачётных. Мы - спортивный регион, и рады приветствовать наших гостей. С праздником! – с приветственным словом выступил заместитель председателя Правительства Сахалинской области Николай Ющук.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 13 регионов России: Москвы, Бурятии, Дагестана, Северной Осетии, Чеченской Республики, Хабаровского, Ставропольского, Приморского, Краснодарского и Красноярского краев, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей.
Почётными гостями соревнований стали президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, олимпийские чемпионы Заурбек Сидаков и Махач Муртазалиев, чемпионы мира и Европы Ирбек Фарниев, Заур Ботаев и Вадим Лалиев.
- Я считаю, что это очень знаковое и знаменательное событие не только для сахалинской земли, но и для всех атлетов, принимающих участие в этих соревнованиях. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим чемпионам, которые своим примером показывают молодому поколению, что даже в такое непростое для нашей страны время, необходимо побеждать и идти только вперёд, - отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
За звание лучших сражались юноши до 18 лет и мужчины.
- С радостью прилетел на эти важные соревнования. По первому впечатлению могу сказать, что всё на высшем уровне, отличная база, всё в шаговой доступности. С такими условиями нужно только побеждать, что я и намерен сделать на этом турнире, - поделился боец из Красноярска Дмитрий Зайнидинов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 00:28 Сегодня Лазерное удаление сосудов на лице в Минске
- 00:29 Сегодня Цена зубных имплантов: что влияет на стоимость процедуры
- 00:30 Сегодня Почему стоит посетить Баку
- 00:30 Сегодня Брекеты для детей и подростков: когда и как начинать лечение?
11:17 9 Октября На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
16:28 9 Октября В Южно-Сахалинске завершается строительство улицы Смирнова
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 09:21 Вчера Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?