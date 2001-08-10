Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2024
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17:36, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сотня сахалинцев испытала себя в забеге по шоссе "Анивское кольцо"

Сотня сахалинцев испытала себя в забеге по шоссе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

100 легкоатлетов боролись за медали в традиционном забеге по шоссе «Анивское кольцо». Старты прошли на участке автодороги Благовещенское - Анива, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсменам предстояло проверить свои силы на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км.

По результатам забегов победителями стали Сергей Дейнеко (10 км), Мария Мельникова (10 км), Василий Амелин (21,1 км), Марина Солодова (21,1 км), Юрий Лагун (42,2 км) и Ульяна Добровольская (42,2 км).

Подробно ознакомиться с победителями и призерами можно в документе.

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