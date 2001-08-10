Олимпиец Заурбек Сидаков выступит на всероссийском турнире по вольной борьбе на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Токио 2020, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европейских игр 2019 года, неоднократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Заурбек Сидаков проведет поединки на всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей до 18 лет и мужчин на призы компании «Горняк-1». Соревнования пройдут завтра, 12 октября, в универсальном зале Учебно-тренировочного центра «Восток».
Почетный гость и именитый спортсмен выступит в весовой категории «74 кг». Вместе с ним за награды турнира также будут бороться более 150 спортсменов из Москвы, республик Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Чеченской республики, Хабаровского, Ставропольского, Приморского, Краснодарского, Красноярского краёв, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей.
Схватки начнутся в 10:00. В 15:00 гостей ждет церемония открытия, а сразу после нее начнутся финальные встречи.
Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
11:38 7 Октября Аэровокзал "Южно-Сахалинск" присоединился к проекту "Университетские смены"
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 12:56 Вчера Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
- 11:17 9 Октября На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
- 11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?