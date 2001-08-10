Олимпиец Заурбек Сидаков выступит на всероссийском турнире по вольной борьбе на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Токио 2020, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европейских игр 2019 года, неоднократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Заурбек Сидаков проведет поединки на всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей до 18 лет и мужчин на призы компании «Горняк-1». Соревнования пройдут завтра, 12 октября, в универсальном зале Учебно-тренировочного центра «Восток».

Почетный гость и именитый спортсмен выступит в весовой категории «74 кг». Вместе с ним за награды турнира также будут бороться более 150 спортсменов из Москвы, республик Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Чеченской республики, Хабаровского, Ставропольского, Приморского, Краснодарского, Красноярского краёв, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей.

Схватки начнутся в 10:00. В 15:00 гостей ждет церемония открытия, а сразу после нее начнутся финальные встречи.

Вход свободный.