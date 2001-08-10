В Южно-Сахалинске 14 октября стартует молодежный хоккейный сезон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В понедельник, 14 октября, в 17:45 на ледовой арене спортивной школы "Кристалл" состоится торжественное открытие хоккейного сезона. Команда "Кристалл" сразится против команды "Адмиралом" из Владивостока на домашнем льду, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Матчи пройдут:
14 октября - начало в 17:45,
15 октября - начало в 17:00.
Во время матчей зрителей и болельщиков ждут бесплатные активности для зрителей:
- возможность выиграть сувенирные призы в конкурсах и викторинах,
- открытая площадка игровых ретро-приставок,
- зона игры в настольный хоккей,
- аквагрим в поддержку команды ХК «Кристалл»,
- фотозона с коллекционными сувенирами от команды "Тёмный Островок",
- фотозона с главными хоккейными трофеями ХК «Кристалл» и участницами профессиональной группы поддержки хоккейного клуба.
Принять участие в розыгрышах могут все желающие, в Телеграм канале Спортивной школы «Кристалл».
В рамках открытия хоккейного сезона, Спортивная школа "Кристалл" приглашает всех желающих окунуться в атмосферу ретро-игр вместе с RETRO GAMES SAKHALIN!
14 и 15 октября, начиная с 17:00, вас ждут легендарные приставки прошлых лет. Каждый день новые игры и приставки!
Это отличная возможность вернуться в детство или познакомить детей с классикой игр.
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