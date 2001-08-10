В Южно-Сахалинске 14 октября стартует молодежный хоккейный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В понедельник, 14 октября, в 17:45 на ледовой арене спортивной школы "Кристалл" состоится торжественное открытие хоккейного сезона. Команда "Кристалл" сразится против команды "Адмиралом" из Владивостока на домашнем льду, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Матчи пройдут:

14 октября - начало в 17:45,

15 октября - начало в 17:00.

Во время матчей зрителей и болельщиков ждут бесплатные активности для зрителей:

- возможность выиграть сувенирные призы в конкурсах и викторинах,

- открытая площадка игровых ретро-приставок,

- зона игры в настольный хоккей,

- аквагрим в поддержку команды ХК «Кристалл»,

- фотозона с коллекционными сувенирами от команды "Тёмный Островок",

- фотозона с главными хоккейными трофеями ХК «Кристалл» и участницами профессиональной группы поддержки хоккейного клуба.

Принять участие в розыгрышах могут все желающие, в Телеграм канале Спортивной школы «Кристалл».

В рамках открытия хоккейного сезона, Спортивная школа "Кристалл" приглашает всех желающих окунуться в атмосферу ретро-игр вместе с RETRO GAMES SAKHALIN!

14 и 15 октября, начиная с 17:00, вас ждут легендарные приставки прошлых лет. Каждый день новые игры и приставки!

Это отличная возможность вернуться в детство или познакомить детей с классикой игр.