Спортсмены с нетерпением ждут открытия памп-трека в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительство первого в островной области памп-трека завершается в сквере «Молодежный» в Ново-Александровске. Качество покрытия и особенности объекта лично оценил глава областного центра Сергей Надсадин в ходе рабочей поездки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мэр пообщался со спортсменом из экстрим-сообщества города. BMX-райдер Вячеслав Николаев рассказал мэру о том, что все его друзья с нетерпением ждут открытия памп-трека, который даст мощный толчок для тренировок и развития экстремальных дисциплин в Южно-Сахалинске.

- Это очень крутой асфальтированный памп-трек. Для экстрим-сообщества в Южно-Сахалинске это большой шаг вперед. Дети смогут развивать свои навыки, координацию, привыкать к экстрим-спорту, общаться и быть увлеченными. Чем больше будет таких площадок, тем сильнее будет наше экстрим-сообщество. Будем приезжать сюда кататься, – поделился мнением райдер Вячеслав Николаев.

Напомним, памп-трек – асфальтированная площадка с искусственными неровностями для занятий экстремальными видами спорта. Спортивное сооружение появилось в западной части сквера «Молодежный». Строительством занималась опытная компания из Краснодара. В течение двух месяцев специалисты возводили специальную трассу в областном центре. Кататься на памп-треке спортсмены смогут после завершения работ по благоустройству территории «Молодежного». Напомним, с просьбой обновить сквер к мэру и губернатору во время встречи обратились местные жители.

- Это долгожданный сквер для людей. На большой территории будет много различных зон, жители разного возраста смогут проводить время исходя из своих интересов. В этом сквере уже построен уникальный объект – памп-трек. Первое на Сахалине сооружение с уникальной технологией асфальтирования. Дети и подростки, которые любят активный отдых, смогут здесь заниматься экстремальным спортом. Такие площадки очень востребованы у молодежи. Поэтому, я дал поручение подобрать другие локации в Южно-Сахалинске, чтобы тиражировать эту идею. Это точно не последняя площадка в областном центре, – рассказал Сергей Надсадин.

Кроме памп-трека, проект нового общественного пространства в Ново-Александровске включает в себя обустройство нескольких спортивных площадок, установку малых архитектурных форм, скамеек, декоративной подсветки. Особое внимание будет уделено озеленению. Планируется дополнительно высадить на территории «Молодежного» кустарники, молодые деревья и многолетние растения.

Отметим, особое внимание к развитию и популяризации спорта в Южно-Сахалинске уделяется по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках стратегии «Забота.Защита.Уважение». Строительство новых общественных территорий, скверов в областном центре ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого направлена на создание комфортных и современных общественных территорий. Всего за последние пять лет в Южно-Сахалинске было обустроено 19 новых пространств. «Молодежный» в Ново-Александровске откроется в ноябре.