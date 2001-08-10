На Сахалине разыграли медали чемпионата и первенства области по джиу-джитсу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошли региональные первенство и чемпионат по джиу-джитсу. В них приняли участие около 220 спортсменов из Владивостока, Макарова, Холмска и областного центра. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Джиу-джитсу – это спорт, который вышел из дзюдо, его преемник, поэтому судьи больше оценивают работу бойцов в партере: болевые, удушающие приемы, позиции спортсменов, - рассказал президент региональной федерации джиу-джитсу Александр Соколюк. - Помимо чемпионата и первенства, мы решили провести фестиваль для младших бойцов в возрасте от 6 до 11 лет. Все три состязания проходят одновременно на разных коврах, что задает динамику для участников и зрителей.
Спортсмены состязались в трех дисциплинах: не-ваза (борьба лежа), файтинг-систем (ударная техника) и дуо-систем (самооборона).
- Я уже выиграл «файтинг» и «не-вазу», уверен, что и в «дуо-систем» выйду победителем. Соперники очень мощные, показывают хорошую борьбу, соревнования масштабные, рад, что получилось приехать и проявить себя, - поделился впечатлениями 13-летний Артем Гизе из Владивостока.
По итогам первенства в командном зачете победу одержал СК «Триумф» из Южно-Сахалинска, серебряными призерами стали бойцы федерации джиу-джитсу города Владивостока, замкнули тройку лидеров представители региональной спортшколы самбо и дзюдо.
Лучшие результаты в командном зачете показали бойцы СК «Триумф», второе место у СК «Спарта» из Макарова, третье у спортивной команды г. Холмска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:16 Сегодня До конца текущего года в Сахалинской области появится ряд важных объектов
09:00 Сегодня Сахалинским школьникам рассказали о "вкусной" профессии
09:28 Сегодня Власти Южно-Сахалинска проверили, как работает общественный транспорт
09:48 Сегодня Сквозной проезд между двумя домами по Компроспекту в Южно-Сахалинске временно закроют
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
10:41 3 Октября Первая очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка открылась в Южно-Сахалинске
15:53 3 Октября В Южно-Сахалинске этой осенью высадят около 80 тысяч тюльпанов
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 15:07 Сегодня Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
- 11:17 Вчера На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
- 11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
- 15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?