На Сахалине разыграли медали чемпионата и первенства области по джиу-джитсу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли региональные первенство и чемпионат по джиу-джитсу. В них приняли участие около 220 спортсменов из Владивостока, Макарова, Холмска и областного центра. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Джиу-джитсу – это спорт, который вышел из дзюдо, его преемник, поэтому судьи больше оценивают работу бойцов в партере: болевые, удушающие приемы, позиции спортсменов, - рассказал президент региональной федерации джиу-джитсу Александр Соколюк. - Помимо чемпионата и первенства, мы решили провести фестиваль для младших бойцов в возрасте от 6 до 11 лет. Все три состязания проходят одновременно на разных коврах, что задает динамику для участников и зрителей.

Спортсмены состязались в трех дисциплинах: не-ваза (борьба лежа), файтинг-систем (ударная техника) и дуо-систем (самооборона).

- Я уже выиграл «файтинг» и «не-вазу», уверен, что и в «дуо-систем» выйду победителем. Соперники очень мощные, показывают хорошую борьбу, соревнования масштабные, рад, что получилось приехать и проявить себя, - поделился впечатлениями 13-летний Артем Гизе из Владивостока.

По итогам первенства в командном зачете победу одержал СК «Триумф» из Южно-Сахалинска, серебряными призерами стали бойцы федерации джиу-джитсу города Владивостока, замкнули тройку лидеров представители региональной спортшколы самбо и дзюдо.

Лучшие результаты в командном зачете показали бойцы СК «Триумф», второе место у СК «Спарта» из Макарова, третье у спортивной команды г. Холмска.