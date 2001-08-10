Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2024
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10:19, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские дзюдоисты завоевали шесть наград первенства Дальнего Востока

Сахалинские дзюдоисты завоевали шесть наград первенства Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Чите подвели итоги первенства Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 21 года. За медали соревнований боролись 82 участника из семи регионов ДФО, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Сахалинскую область представляли 12 бойцов. Воспитанница Игоря Кардаша Доминика Динокова принесла команде золото в весовой категории «52 кг». Еще одну медаль завоевал воспитанник Олега Богданова Илья Резников, одолевший всех соперников в в/к «66 кг».

Бронзовыми призерами первенства стали Рустамджон Гуляев («66 кг», тренер Олег Богданов), а также воспитанники Андрея Зыкова и Виктора Кузнецова Виктор Поляков («90 кг»), Семён Андреев («100 кг») и Алексей Триполев («100 кг»).

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